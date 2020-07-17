У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що в Київській області в полі впав і загорівся легкомоторний літак навчальної школи.

Про це повідомила прес-служба ДСНС в Facebook.

Уточнюється, що інцидент стався в Макарівському районі біля населеного пункту Наливайківка.

“17 липня о 16:20 в ДСНС надійшла інформація про те, що неподалік від с. Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи “Aviation Group” з послідуючим горінням”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що загиблих в результаті падіння літака немає і життю двох людей, які перебували в літаку, в даний момент нічого не загрожує.

“О 16:40 загоряння літака ліквідовано. Від ДСНС залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки”, – йдеться в повідомленні.