Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
З 17 липня в області буде обмежено:
– проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних). У місцях їх проведення допускається менш як 50% від стаціонарно розміщених місць для сидіння та/або менше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі;
– час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності – з 23 і до 7 години.
Також буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час перевезення пасажирів, роботи громадського харчування, а також розважальних закладів у нічний час доби.
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