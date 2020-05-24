Київська область невдовзі може послабити карантин, оскільки показник інцидентності знижується третій день поспіль.

Про це заявив т.в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

“Третій день поспіль спостерігаємо зниження показника інцидентності у Київській області. Тенденція дає підстави розраховувати, що карантин в області можна буде пом’якшувати найближчими днями. У разі отримання потрібного показника, Київська обласна державна адміністрація ухвалить таке, вкрай очікуване, рішення негайно”, – зазначив Володін.

За даними Київського обласного лабораторного центру, на 11:00 24 травня показник інцидентності (загальна кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) становить 12,45 при встановленій МОЗ нормі для послаблення карантинних обмежень ≤ 12.

Варто зазначити, що всього епідемічну ситуацію із захворюваності на коронавірус характеризують три показники: інцидентність, завантаженість ліжок, охоплення тестуванням.