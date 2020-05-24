Про це заявив т.в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба Київської ОДА.
“Третій день поспіль спостерігаємо зниження показника інцидентності у Київській області. Тенденція дає підстави розраховувати, що карантин в області можна буде пом’якшувати найближчими днями. У разі отримання потрібного показника, Київська обласна державна адміністрація ухвалить таке, вкрай очікуване, рішення негайно”, – зазначив Володін.
За даними Київського обласного лабораторного центру, на 11:00 24 травня показник інцидентності (загальна кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) становить 12,45 при встановленій МОЗ нормі для послаблення карантинних обмежень ≤ 12.
Варто зазначити, що всього епідемічну ситуацію із захворюваності на коронавірус характеризують три показники: інцидентність, завантаженість ліжок, охоплення тестуванням.
- Раніше повідомлялося, що станом на 23 травня дев’ять областей не можуть перейти до другого етапу послаблення карантину через коронавірусну інфекцію.
- Водночас у пресслужбі президента повідомляли, що до пом’якшення карантинних обмежень не готові лише 6 областей.