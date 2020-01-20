49-річний ветеран війни на Донбасі в ході розпивання алкогольних напоїв зі своїм приятелем вистрілив в останнього з мисливської рушниці, той помер на місці.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції області.

Інцидент стався сьогодні вранці в районі селища міського типу Іванків.

Співробітники патрульної поліції в Київській області за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль і виявили в салоні тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Водій авто – ветеран війни на Донбасі – зізнався працівникам поліції, що смертельно поранив свого знайомого і їхав в поліцію, щоб в цьому зізнатися.

Він розповів, що разом з приятелем, теж ветераном, вживав алкогольні напої. У них виникла суперечка, яка переросла в стрілянину. Під час сварки він з мисливської зброї вистрілив в бік товариша.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції, 49-річного чоловіка затримали. Як речовий доказ вилучено знаряддя злочину – мисливську рушницю без документів.

Тіло 47-річного загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Поліція встановлює причини конфлікту. Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникові.

У коментарі виданню “Факти” прес-офіцер поліції Київської області Микола Жукович розповів, що суперечка двох чоловіків була пов’язана з політикою.

“І 49-річний підозрюваний, і його жертва – обидва раніше служили на Донбасі, обидва учасники бойових дій. Напередодні вони разом випивали. Потім в якийсь момент між ними розгорілася сварка. Чоловіки почали сперечатися про те, який з президентів України ефективніший – Петро Порошенко чи Володимир Зеленський. Сварка не вщухла і після того, коли обидва ветерана сіли в автомобіль УАЗ і вирушили додому. Один з них знаходився на задньому сидінні. Мабуть, коли аргументів у суперечці більше не залишилося, водій пригальмував, взяв мисливську рушницю, яка була у нього в машині, і вистрілив в свого опонента. Смерть наступила миттєво”, – повідомив Жукович.