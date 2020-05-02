Про це повідомили на сайті Київської ОДА.

В області відкрито 13 ринків з 74.

“Станом на ранок 2 травня 2020 року на території області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків: у Васильківському районі – 4, по 1 в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерковському та Миронівському, у м. Гостомель, м. Буча – по одному та два ринки у м. Біла Церква”, – сказано в повідомленні.

В ОДА очікують, що інші ринки відкриються найближчим часом, за умови суворого дотримання встановлених МОЗ правилам.

Також в повідомленні вказали, що роботу ринків контролюють спеціальні інспектори. У перший день роботи було виявлено два порушення, які одразу ж усунули.