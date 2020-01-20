Про це повідомляє прес–служба відомства в Facebook.
“Червона лінія. Рух “Лісова“– “Святошин“. “Житомирська” та “Академмістечко” не працюють. Усувається технесправність на колії метрополітену“, – повідомили в метрополітені.
В той же час зазнчалося, що для усунення несправностей потрібно близько 15-20 хвилин.
У соціальній мережі Facebook було оприлюднено відео, на якому можна побачити, скільки людей зібралося в очікуванні поїзда на тимчасово зачиненій станції “Академмістечко“.
Киев. Метро Академгородок, 20.01.2020😏.
Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020
Пізніше на сторінці метрополітену повідомили, що технічні роботи вже завершені.
“Рух відновлено в звичайному режимі. Всі станції працюють для пасажирів. Просимо вибачення за незручності“, – йдеться в повідомленні.
- Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, нові станції метро “Мостицька” і “Проспект Правди” в київському мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.