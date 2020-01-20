Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook.

Червона лінія. Рух ЛісоваСвятошин. Житомирськата Академмістечконе працюють. Усувається технесправність на колії метрополітену, повідомили в метрополітені.

В той же час зазнчалося, що для усунення несправностей потрібно близько 15-20 хвилин.

У соціальній мережі Facebook було оприлюднено відео, на якому можна побачити, скільки людей зібралося в очікуванні поїзда на тимчасово зачиненій станції Академмістечко.

Киев. Метро Академгородок, 20.01.2020😏.

Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020

Пізніше на сторінці метрополітену повідомили, що технічні роботи вже завершені.

Рух відновлено в звичайному режимі. Всі станції працюють для пасажирів. Просимо вибачення за незручності, йдеться в повідомленні.

 

  • Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, нові станції метро “Мостицька” і “Проспект Правди” в київському мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.

 