У Київському метрополітені пояснили, чому вранці на червоній гілці не працювали станції "Академмістечко" та "Житомирська".

Про це повідомляє прес–служба відомства в Facebook.

“Червона лінія. Рух “Лісова“– “Святошин“. “Житомирська” та “Академмістечко” не працюють. Усувається технесправність на колії метрополітену“, – повідомили в метрополітені.

В той же час зазнчалося, що для усунення несправностей потрібно близько 15-20 хвилин.

У соціальній мережі Facebook було оприлюднено відео, на якому можна побачити, скільки людей зібралося в очікуванні поїзда на тимчасово зачиненій станції “Академмістечко“.

Киев. Метро Академгородок, 20.01.2020😏. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020

Пізніше на сторінці метрополітену повідомили, що технічні роботи вже завершені.

“Рух відновлено в звичайному режимі. Всі станції працюють для пасажирів. Просимо вибачення за незручності“, – йдеться в повідомленні.