Про це повідомляється на сторінці звіринця у Facebook.

Новонароджену альпаку назвали Зара.

“У Київзоо поповнення. У родині альпака народилось маленьке дитинча – Зара”, – йдеться в повідомленні.

Також зоопарк показав відео з маленьким дитинчам.

Варто зазначити, що альпака – це одомашнений вид лам, безгорбих представників родини верблюжих. Тіло альпаки вкрито м’якою довгою (до 38 см) вовною, через яку альпака і вирощується. Також завдяки надзвичайно густій вовні вона чудово пристосована до життя на великій висоті.