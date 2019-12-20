Київська міська рада затвердила порядок проведення масових заходів та нагадав про заборону на використання піротехніки.

Про це повідомили в прес-службі Київради.

У п’ятницю, 12 грудня, відбулося пленарне засідання Київської міської ради. В ході засідання депутати затвердили порядок організації і проведення недержавних масових громадських заходів у Києві. Його підтримали 78 народних обранців.

Відповідно до рішення, заявку на проведення заходу необхідно буде подавати за 15 днів до дати проведення і 45 днів у випадках, якщо для нього необхідно вносити зміни в роботу транспорту або перекривати вулиці.

При цьому під час заходів, як і раніше, не можна використовувати піротехнічні вироби і влаштовувати феєрверки. Це обмеження діє до завершення військових дій на Донбасі.

“У столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, розважальні масові заходи заборонено проводити в декількох локаціях.

“Забороняється проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв”, — зазначили в Київраді.