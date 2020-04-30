Київські лабораторії вже не справляються з тестуванням зразків на коронавірус COVID-19, тому в столиці потрібно відкривати нові лабораторії.

Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей, повідомляє “Укрінформ”.

За його словами, необхідно відкривати нові лабораторії, оскільки діючі не встигають обробляти аналізи протягом 48 годин.

“Тестів (ПЛР – ред.) не вистачає. І наступне, наші лабораторії вже не справляються. У нас є центральна лабораторія міста Києва. Згідно з усіма нормами, вона повинна надавати результати тестів за 48 годин. Так ось вже нерідкі випадки, коли результати тестів передають через 3-4 доби. Тому ми наголошуємо: потрібно як збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус”, – зазначив Гелевей.

При цьому він висловив думку, що столиця готова до боротьби з коронавірусом. Так, у місті є 1400 ліжко-місць для хворих на коронавірус.

Гелевей також наголосив на необхідності виплати доплат всім столичним медикам, які протидіють COVID-19.

(На відео – з 8:00)