Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей, повідомляє “Укрінформ”.
За його словами, необхідно відкривати нові лабораторії, оскільки діючі не встигають обробляти аналізи протягом 48 годин.
“Тестів (ПЛР – ред.) не вистачає. І наступне, наші лабораторії вже не справляються. У нас є центральна лабораторія міста Києва. Згідно з усіма нормами, вона повинна надавати результати тестів за 48 годин. Так ось вже нерідкі випадки, коли результати тестів передають через 3-4 доби. Тому ми наголошуємо: потрібно як збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус”, – зазначив Гелевей.
При цьому він висловив думку, що столиця готова до боротьби з коронавірусом. Так, у місті є 1400 ліжко-місць для хворих на коронавірус.
Гелевей також наголосив на необхідності виплати доплат всім столичним медикам, які протидіють COVID-19.
(На відео – з 8:00)
- Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 60 осіб. Зокрема, ще один випадок зафіксовано в Києво-Печерській Лаврі.
- У Києві станом на сьогодні коронавірусом заразилися 148 медиків, або 10 % від загальної кількості всіх хворих на COVID-19.