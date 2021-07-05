Відео опублікувала Патрульна поліція Києва.
На відео можна побачити, як ніким не керована автівка самостійно їде від місця, де була припаркована. Volkswagen перетнув перехрестя, після чого в’їхав парках, що й призвело до його зупинки.
“Водій Volkswagen не поставив свій автомобіль на стоянкове гальмо”, — пояснили в патрульній поліції.
В коментарях гадають, чи оштрафують водія автівки, і якою буде сума штрафу за такий необачний вчинок.
- Раніше повідомлялося, що відомого у США блогера Парам Шарма затримали за те, що він їхав на задньому сидінні в безпілотній Tesla.