Про це повідомляють #Букви.

Шуваєв розповів у соцмережах про прикрий інцидент, який стався під час замовлення їжі на компанію з п’яти осіб.

“Такого у мене ще не було! Кур’єрка Rocket вкрала моє замовлення їжі на майже 600 гривень. Під час спроб з’ясувати каже, що вона взагалі не в Києві, нічого не знає і скидає”, — написав він, позначивши в дописі офіційну сторінку Rocket на Facebook.

У коментарях під дописом користувачі розповіли про свої прикрі інциденти, пов’язані зі службами доставлення їжі.

Там же з’явилися представники компанії. Вони перепросили та зазначили, що повернуть кошти за це замовлення.

У коментарі #Буквам Шуваєв розповів, що причиною звернення до компанії через соцмережі стала повільна робота служби підтримки. Утім, ситуація мала позитивне завершення.

“Повернули гроші і дали часткову компенсацію наступного замовлення”, — зазначив Шуваєв.

Представники Rocket зазначили, що щодо кур’єра, який вчинив крадіжку, було вжито заходів.

“Вжито жорстких заходів, ми з ним не співпрацюємо і ніколи більше не будемо співпрацювати”, — повідомили у компанії. “Такі інциденти не є поширеними, оскільки майбутні кур’єри проходять відбір і далі після кожного завершеного замовлення наші клієнти мають змогу оцінити роботу конкретного кур’єра. Якщо оцінки клієнтів є негативними — до кур’єра застосовуються санкції( штрафи або звільнення)”, — запевнили в Rocket.