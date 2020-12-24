З 25 грудня в Києві на дзвіниці Софії не буде текстових привітань. Так сталося тому, що знайшлися критики такої ідеї.

Про це повідомила співорганізатор проекту Ярослава Гресь в Facebook.

Привітання до сьогодні на дзвіницю Софії надіслали 12500 осіб з 40 країн світу.

“Дякуємо усім 12 500 людям із 40 країн світу, які надіслали свої привітання — ви вітали свої родини в зоні АТО, тих, кого не бачили багато років і передавали любов тим, хто пішов з життя. Зізнавалися, що чекаєте на дитину й освідчувалися. Сьогодні ми покажемо останні з промодерованих привітань. Тобто вийдемо на майже 10 тисяч, як і обіцяли”, – написала Гресь.

Відзначається, що цей проект був створений Софією Київською і Visa, щоб поєднати людей.

“Однак ми прислухаємося до всіх зауважень і найменше ми хочемо, щоб любов перетворилася на ненависть, ми поважаємо почуття кожного. Ми більше не приймаємо текстові повідомлення. Однак вони перетворяться на маленькі сніжинки. Символи кохання, добробуту, миру і здоров’я. Думаю, що вони дуже сподобаються вашим дітям. Сподіваюся сніжинки нікого не ображають”, – написала співорганізаторка соцпроєкту.

Гресь закликала людей заходити як і раніше на happynewyear.com.ua або приходити на площу. Передбачається, що наступного року організують такі ж привітання, проте на інший локації.