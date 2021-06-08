Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Близько 15-ї години медики передали до ДСНС інформацію про те, що на вулиці Вадима Гетьмана, 48-А, що у Солом’янському районі столиці (залізнична станція “Караваєві дачі”), між платформою та вагоном залізничного потяга заблоковано чоловіка.

До місця спрямували рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Тіло чоловіка деблокували та передали медикам.

У поліції Києва попередньо встановили, що загиблий переходив через колії у невстановленому місці та не помітив потяг, який наближався до зупинки.

“Від отриманих травм 35-річний потерпілий помер на місці. Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі поліцейські з’ясовують обставини цього інциденту та проводять усі необхідні слідчі дії. Після закінчення перевірки буде надано правову кваліфікацію події”, — зазначила Олена Мошко з відділу комунікації поліції Києва.