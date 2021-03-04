У четвер, 4 березня, в Києві оголосили штормове попередження. Найближчої години та до кінця дня будуть пориви вітру 15-18 м/с.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 4 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с”, – йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА також нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру. Зокрема:

всі вікна будинків повинні бути щільно закриті, а з балконів і лоджій слід прибрати предмети, які можуть випасти назовні;

у разі перебування на вулиці, то необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

необхідно також уникати перебування поблизу великих дерев, передусім тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.