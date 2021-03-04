Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 4 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с”, – йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У КМДА також нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру. Зокрема:
всі вікна будинків повинні бути щільно закриті, а з балконів і лоджій слід прибрати предмети, які можуть випасти назовні;
у разі перебування на вулиці, то необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
у разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
необхідно також уникати перебування поблизу великих дерев, передусім тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
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