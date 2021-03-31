Квартиру журналістки видання Reporters Ольги Омелянчук пограбували. Вона заявила, що сама опитала свідків і визначила можливого злочинця, але правоохоронці відмовили їй у допомозі.

Відповідний допис Омелянчук опублікувала в Facebook.

За словами журналістки, квартиру пограбували місяць тому. Було вкрадено чимало цінного майна (готівка, ювелірні вироби, новий Macbook тощо).

“Мені перевернули дороги дригом все моє життя, перевернули навіть білизну. Змусили озиратися, відчувати незахищеність та злість”, — коментує Ольга.

Омелянчук заявила, що самотужки опитала свідків і визначила ймовірного злочинця. Однак поліція досі його не допитала.

“Офіцери всіх можливих силових структур (геть всіх), як один, розвели руками: “Вибач, Олю, ти хороша. Але у твого підозрюваного “каса” в МВС. Нічим тобі не допоможемо”. Ще раз. Каса в Міністерстві внутрішніх справ”, — розповідає журналістка.

Омелянчук визначила, що квартиру міг пограбувати громадянин Грузії, який також може бути причетний до крадіжки на Троєщині, і показала його фото.

Вже після публікації у Facebook, пише журналістка, з нею зв’язалися представники МВС, які пообіцяли перевірити інформацію про “кришування” злодія.

“Маю надію на зрушення та справедливість”, — резюмувала Омелянчук.