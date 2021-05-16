Український кіберспортивний організатор турнірів WePlay Esports разом з Valve Corporation, розробниками комп’ютерної гри Dota 2, проведуть WePlay AniMajor - другий мейджор по Dota 2 у 2021-му році.

Про це #Буквам повідомив читач під ніком OgamiT.

Вісімнадцять найкращих команд з усього світу приїдуть у Київ, де з 2 по 13 червня будуть боротись за призовий фонд у пів мільйони доларів та дорогоцінні бали DPC, повідомляєтьс на сайті WePlay!

Бали дадуть можливість потрапити у топ-12 рейтингу та поїхати на The International 10 у Стокгольмі, де розіграють сорок мільйонів доларів.

На жаль епідеміологічна ситуація в Києві не дає можливість організаторам прийняти гостів, тому турнір буде повністю закритий для відвідувачів.

Нагадаємо, що Київ вже приймав мейджор по доті у 2017-му, це був The Kiev Major 2017, тоді розіграли три мільйони доларів.