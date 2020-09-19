У Печерському районі Києва сталося жахливе потрійне ДТП, в результаті якого одного з водіїв затиснуло в автомобілі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Києві.

“18 вересня о 22:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на Площі Великої Вітчизняної війни, що у Печерському районі столиці”, – йдеться в повідомленні.

По прибуттю до місця виклику, рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів, водія авто марки Peugeot було заблоковано між сидінням та панеллю приладів.

За допомогою спеціального електроінструменту рятувальники звільнили його та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди було залучено 2 одиниці техніки, а також 10 чоловік особового складу.