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Колону учасників маршу очолили члени родин загиблих під час російсько-української війни, а також п’ятий президент України Петро Порошенко.

Після них в колоні йшли герої Небесної Сотні з родинами та поранені учасники Революції Гідності. А також – сім’ї полонених і зниклих безвісти війни на Донбасі.

“Ми сьогодні відчуваємо гордість за Україну, за український народ. Нещодавно одне з провідних видань запитувало – хто є найвидатнішим українцем. Моя відповідь – це Герої України, яким я мав честь як президент надати це звання. Це Герої Небесної Сотні, які віддали своє життя. І сьогодні їхні мами, дружини, діти тут разом з нами, це дуже важливо”, – сказав під час маршу Порошенко.

Як сповіщалося, у Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь тисячі громадян.

Під час заходу на п’ятого президента було скоєно напад — його облили зеленкою саме тоді, коли Порошенко збирався на зустріч із Домбровскісом.