У середу, 28 квітня, в Києві відбувся марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців "Галичина".

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О 18 годині в Києві розпочався захід, присвячений 78-й річниці створення СС “Галичина”. Захід був анонсований як марш вишиванок. Утім серед присутніх, загальна кількість яких — близько двох сотень, далеко не всі були у вишиванках.

Учасники заходу пройшли маршем від метро Арсенальна до Майдану Незалежності. В цей час було обмежено рух транспорту на вулицях Грушевського та Інститутській, у Кріпосному провулку.

Очолювали колону троє жінок, одягнених лише у вишиті сукні. Вони несли квіти, які потім було покладено на Алеї Героїв Небесної Сотні. Після цього акцію було завершено.

Напередодні проведення акції в місті було посилено заходи безпеки. Поліція залучила представників всіх структурних підрозділів, у тому числі поліцейських діалогу. Про кількість правоохоронців на вулицях столиці не інформують.

Правоохоронці зверталися до організаторів та учасників акції з проханням дотримуватися норм чинного законодавства і не використовувати заборонену символіку.

На заході можна було побачити різноманітну символіку праворадикальних та націоналістичних організацій (“Правий сектор”, “Карпатська січ” тощо). Були й прапори та плакати з символікою СС “Галичина”.

Чи заборонена символіка СС “Галичина” в Україні?

Українська дивізія січових стрільців “Галичина” або 14-та гренадерська дивізія військ СС “Галичина” (нім. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS “Galizien”) — це підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини. Останнє своєю чергою була поліетнічною та мультинаціональною військовою силою нацистської Німеччини.

СС “Галичина” існувала у 1943–1945 роках і була укомплектована переважно з галичан. У 1945 дивізію було переукомплектовано, підрозділ отримав новий статус і нову назву — 1-ша Українська Дивізія Української національної армії.

У 2017 році на сторінці тодішнього очільника Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича (наразі — нардепа), розгорілася суперечка через символіку дивізії “Галичина”.

Тоді В’ятрович заявив, що символ дивізії “ані в Україні, ані в жодній іншій країні світу не заборонений”. Також В’ятрович відповідав на запити журналістів, що ця символіка під заборону згідно з вимогами Закону України “Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки” не підпадає.

У травні 2020 року Окружний адміністративний суд Києві визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті щодо надання висновків про те, чи є символіка СС “Галичина” символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Тоді ОАСК зобов’язав Український інститут національної пам’яті та її посадових осіб утриматись від поширення висновків щодо цього.

У вересні минулого року Шостий апеляційний суд розглянув скаргу на рішення ОАСК і залишив позов без задоволення.

В’ятрович пояснював, що судовими рішеннями не надається відповідь на запитання щодо приналежності символіки до символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. Водночас він висловив здивування щодо того, що суд фактично вирішив, що УІНП має не відповідати на звернення громадян щодо цього.