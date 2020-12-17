Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, захворіли:
- 866 жінок віком від 18 до 93 років;
- 560 чоловіків віком від 18 до 95 років;
- 36 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 53 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 876 людей. Усього коронавірус подолали 30 773 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 263, у Дніпровському — 253. Та в Дарницькому районі – 195 випадків.
Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві вже 96 672.
- За добу 15 грудня в Україні зафіксовано 10 622 нових випадки коронавирусной хвороби COVID-19, серед яких захворіли 501 дитина і 579 медпрацівників.