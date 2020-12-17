За минулу добу, 16 грудня, у Києві коронавірус COVID-19 виявили у 1512 осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли:

866 жінок віком від 18 до 93 років;

560 чоловіків віком від 18 до 95 років;

36 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 53 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 876 людей. Усього коронавірус подолали 30 773 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 263, у Дніпровському — 253. Та в Дарницькому районі – 195 випадків.

Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві вже 96 672.