Лідерка команди "Європейської Солідарності" у Київраді та голова постійної Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко має намір ініціювати запровадження так званих житлових сертифікатів для дітей-сиріт.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Так, Марина Порошенко побувала у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей Дніпровського району Києва. На початку 2021-го року тут відкрились соціальні квартири для дітей-сиріт.

За словами Марини Порошенко, наразі система купівлі власного житла дітям-сиротам не відповідає міжнародній практиці, та й діти не можуть обирати собі місце проживання.

“У зв’язку з цим я буду ініціювати проєкт, коли гроші ходять за дитиною. Так звані житлові сертифікати, які дадуть можливість їй самій потім обирати своє житло, місце проживання, покращувати його, якщо дитина зможе заробити гроші. Наприклад, маючи такий сертифікат, обирати, де саме їй будувати своє майбутнє життя”, – пояснює Марина Порошенко.

Вона зазначила, що спочатку запропонує пілотний проєкт Київраді, але його варто поширити і на загальнодержавному рівні.

“Житловий сертифікат буде слідувати за цією дитиною і мати цільове призначення для того, щоб дитину не обманули, не видурили ці гроші. Це буде цільове призначення тільки на придбання житла”, – наголошує голова комісії.

Соціальна квартира – це житло, де молодь віком від 18 до 23 років може отримати тимчасову підтримку та супровід під час працевлаштування, адаптуватися до дорослого життя, здобути необхідні соціальні навички, вирішити власні життєві ситуації. У соціальній квартирі діти-сироти можуть мешкати до року, в разі складних життєвих обставин – ще півроку.