Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

“Відомо, що це пацієнти різного віку – від 21 до 73 років. Для проведення первинних досліджень на виявлення саме цього штаму Олександрівська лікарня закупила спеціальні реактиви. Наразі біоматеріал, відібраний у пацієнтів із підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією, викликаною штамом Delta, передано для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України“, – розповів Поворозник.

Він зауважив, що останніми днями у столиці, як у всій країні загалом, спостерігається незначне збільшення хворих на COVID-19.

“Така ситуація прогнозована, адже зараз сезон відпусток. Люди подорожують як всередині країни, так і закордон. Штам Delta має високий рівень контагіозності (заразливості), коротший інкубаційний період та агресивніший перебіг, тож місто веде активну підготовку до третьої хвилі пандемії. На сьогодні визначено 23 медичні заклади, у яких можна буде розмістити понад 5600 хворих на коронавірус“, – додав заступник голови КМДА.

Він також зазначив, що з досвіду країн, де вже набирає обертів третя хвиля, однією з її особливостей є захворювання серед дітей.

“Зокрема, спостерігається збільшення випадків, які потребують госпіталізації. І це при тому, що діти та молодь переносять захворювання легше, аніж люди похилого віку та ті, хто страждає на хронічні захворювання, але дуже швидко передають хворобу“, – сказав Поворозник.

Крім того, він наголосив, що дієвий спосіб вберегтися від захворювання – вакцинація.

“Сьогодні місто зробило все для того, щоб кожен охочий міг вакцинуватися. У столиці щеплення проти COVID-19 можна зробити в Центрі вакцинації на Лівобережній, у кабінетах щеплень муніципальних закладів охорони здоров’я та в міні-вакцинальних центрах, які працюють у вихідні. Тож вакцинуйтеся, захистіть себе і своїх рідних від захворювання!“ – закликав Поворозник.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.