У Києві людина загинула під потягом метро. Рух потягів червоною лінією тимчасово був обмежений.

Про це повідомили у КП “Київський метрополітен”.

Ввечері четверга, 15 липня, на перегоні “Дарниця” — “Лівобережна” людина опинилася під потягом метро.

Потяги курсували за маршрутом “Хрещатик” — “Академмістечко”.

У зв’язку з інцидентом на станції “Хрещатик” спостерігалося суттєве скупчення людей.

ОНОВЛЕНО (19:07):

Особа, що опинилася під потягом, загинула.

“Деталі щодо особи та мотивів з’ясовують правоохоронці”, — зазначили в метрополітені.

Рух потягів у звичайному режимі відновлено.