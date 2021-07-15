Про це повідомили у КП “Київський метрополітен”.
Ввечері четверга, 15 липня, на перегоні “Дарниця” — “Лівобережна” людина опинилася під потягом метро.
Потяги курсували за маршрутом “Хрещатик” — “Академмістечко”.
У зв’язку з інцидентом на станції “Хрещатик” спостерігалося суттєве скупчення людей.
ОНОВЛЕНО (19:07):
Особа, що опинилася під потягом, загинула.
“Деталі щодо особи та мотивів з’ясовують правоохоронці”, — зазначили в метрополітені.
Рух потягів у звичайному режимі відновлено.
- Нагадаємо, в травні пасажир потрапив під потяг метро на станції “Арсенальна”.