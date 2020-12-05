У ніч на 21 грудня, в день зимового сонцестояння, Юпітер і Сатурн стануть ближчими один до одного, ніж вони були з часів Середньовіччя.

Про це пише CNN.

“Зближення між цими двома планетами досить рідкісні, вони відбуваються приблизно раз в 20 років, але саме це з’єднання виключно рідко через те, наскільки близько планети будуть розташовуватися один до одного. Вам доведеться повернутися до самого світанку 4 березня 1226 року, аби побачити більш близьку відстань між цими об’єктами”, – зазначив астроном Університету Райс, професор фізики і астрономія Патрік Хартіган.

З літа Юпітер і Сатурн почали зближуватися. І зараз їх видно в нашому нічному небі. Але з 16 по 25 грудня вони стануть ще видніші. Щоб їх побачити, потрібно дивитися на західну частину неба протягом приблизно години після заходу сонця.

“Увечері найближчого зближення 21 грудня вони будуть виглядати як подвійна планета, розділена лише 1/5 діаметра повного Місяця”, – додав Хартіган.

При цьому, хоча ці дві планети можуть здаватися близькими, вони все ще знаходяться на відстані сотень мільйонів миль один від одного.