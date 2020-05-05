З початку епідемії коронавірусу в Кіровоградській області захворіли 153 медпрацівників, двоє з них померли, 60 медиків вилікувалися і повернулися на роботу.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь.

За його словами, найбільшу спалах COVID-19 зафіксували в приватній клініці в Кропивницькому, де заразилися 20% персоналу (50 осіб). Частина з них працювали за сумісництвом в інших обласних лікарнях.

“Ця приватна клініка не входить до переліку госпітальних баз, які були визначені для прийому хворих на коронавірус. Після спалаху захворювання там була проведена перевірка. Щоб мінімізувати подальші ризики поширення COVID-19, на минулому тижні підписав розпорядження про рекомендації заборонити подальшу госпіталізацію пацієнтів в цьому закладі”, – повідомив Балонь.

Крім того, коронавірусом захворіли 30 медиків Центральної міської лікарні в Кропивницькому, 19 медиків обласного госпіталю ветеранів війни, 15 працівників швидкої та 12 медиків обласної лікарні.

У числі інфікованих 58 медсестер, 42 лікаря, 37 санітарів і 16 інших медпрацівників. 64 знаходяться на лікуванні вдома, 26 – в лікарнях у стані середньої тяжкості.

Від коронавірусу померли співробітник Центру екстреної швидкої допомоги і фельдшер.

У Кіровоградській області зафіксували 401 випадок захворювання на коронавірус. З них 154 хворих вже одужали, 19 померли.