Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь.
За його словами, найбільшу спалах COVID-19 зафіксували в приватній клініці в Кропивницькому, де заразилися 20% персоналу (50 осіб). Частина з них працювали за сумісництвом в інших обласних лікарнях.
“Ця приватна клініка не входить до переліку госпітальних баз, які були визначені для прийому хворих на коронавірус. Після спалаху захворювання там була проведена перевірка. Щоб мінімізувати подальші ризики поширення COVID-19, на минулому тижні підписав розпорядження про рекомендації заборонити подальшу госпіталізацію пацієнтів в цьому закладі”, – повідомив Балонь.
Крім того, коронавірусом захворіли 30 медиків Центральної міської лікарні в Кропивницькому, 19 медиків обласного госпіталю ветеранів війни, 15 працівників швидкої та 12 медиків обласної лікарні.
У числі інфікованих 58 медсестер, 42 лікаря, 37 санітарів і 16 інших медпрацівників. 64 знаходяться на лікуванні вдома, 26 – в лікарнях у стані середньої тяжкості.
Від коронавірусу померли співробітник Центру екстреної швидкої допомоги і фельдшер.
У Кіровоградській області зафіксували 401 випадок захворювання на коронавірус. З них 154 хворих вже одужали, 19 померли.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).