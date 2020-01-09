У Світловодському районі Кіровоградської області невідомий розстріляв двох людей.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Повідомляється, що повідомлення про інцидент надійшло ще увечері 8 січня. Місцева мешканка повідомила, що невідомий розстріляв її родичів — чоловіка й жінку у віці 36 і 40 років.

“Поліціянти проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння особливо тяжкого злочину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”, – йдеться в повідомленні.