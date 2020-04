Про це повідомляє Reuters.

За словами директора лікарні Jinyintan Чжана Диня, препарат Kaletra китайські медики використовували з січня, тому стверджують, що при правильному застосуванні він дає позитивний ефект.

Kaletra – це не патентна версія двох інших препаратів від ВІЛ – “Лопінавір” і “Ритонавір”, виробленого американською фармацевтичною компанією AbbVie.

В Ухані медики почали призначати його пацієнтам 6 січня. З того часу на лікування в лікарні було близько 500 пацієнтів. Зараз під наглядом медиків залишаються ще 123.

У той же час в The New England Journal of Medicine опублікували дослідження, в якому вказали, що Kaletra в лікарні Jinyintan не мала ефекту при лікування важких хворих з COVID-19.

Після цього Чжан заявив, що дослідники, які опублікували матеріал в журналі, звертали увагу на всіх пацієнтів лікарні, а не тільки на тих, кому виписували препарат.

Як приклад, він розповів, що троє медпрацівників в лікарні Jinyintan почали приймати Kaletra через кілька днів після появи симптомів. Коли вони закінчили курс прийому препарату виявилося, що “зміни в їх легенях були чудовими”.

Після використання Kaletra в Ухані, препарат почали використовувати в Шанхаї. Ефективність використання препарату тут обгрунтували в матеріалі журналу BioScience Trends в лютому.

Минулого місяця схвалили використання препарату Kaletra в Ізраїлі.

Також в лікарні Jinyintan використовували цитрат вісмуту-калію. Ці ж ліки використовували під час спалаху атипової пневмонії в 2003 році. Цей препарат приймали більшість медпрацівників лікарні після того, як були інфіковані.

Чжан також зазначив, що в лікарні не використовували препарат гідроксихлорохін, який зараз часто призначають при COVID-19. Деякі пацієнти самі приймали цей препарат, займаючись самолікуванням, але їх результати були “неоднозначними”. При цьому, він сказав, що препарат отримали досить пізно, тому й не застосовували спочатку.