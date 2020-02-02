Твердження китайських вчених про те, що рідина, виготовлена з жимолості та ще кількох квітучих рослин, може допомогти в боротьбі зі смертельним коронавірусом, викликало шалений ажіотаж, але при цьому ще й сумніви.

Об этом сообщает агентство AFP.

У міру того, як число смертей від нового коронавируса продовжує зростати, жителі країни заполонили аптеки в пошуках “Shuanghuanglian”.

Ажіотаж стався після того, як впливове державне ЗМІ “Сіньхуа” повідомило в п’ятницю, що шановна Китайська академія наук виявила, що суміш лікарських трав “може пригнічувати” вірус.

Місцеві ЗМІ публіккуют відеоролики, на яких люди в масках ще вночі вистраіваються біля аптек, щоб купити бажане ліки.

Але в суботу в державних СМИ прозвучало та пересторога: телекомпанія CCTV опублікувала інтерв’ю з одним з дослідників, який бореться зі спалахом коронавируса Чжаном Болі – він попередив про можливі побічні дії ліків.

Експерти радять не приймати традиційні засоби без консультації з лікарями.

Крім того, дані ліки все ще продовжують досліджувати в провідному державному аналітичному центрі, де також вивчають вплив японського волошки, для полегшення симптомів.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.