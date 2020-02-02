Об этом сообщает агентство AFP.
У міру того, як число смертей від нового коронавируса продовжує зростати, жителі країни заполонили аптеки в пошуках “Shuanghuanglian”.
Ажіотаж стався після того, як впливове державне ЗМІ “Сіньхуа” повідомило в п’ятницю, що шановна Китайська академія наук виявила, що суміш лікарських трав “може пригнічувати” вірус.
Місцеві ЗМІ публіккуют відеоролики, на яких люди в масках ще вночі вистраіваються біля аптек, щоб купити бажане ліки.
Але в суботу в державних СМИ прозвучало та пересторога: телекомпанія CCTV опублікувала інтерв’ю з одним з дослідників, який бореться зі спалахом коронавируса Чжаном Болі – він попередив про можливі побічні дії ліків.
Експерти радять не приймати традиційні засоби без консультації з лікарями.
Крім того, дані ліки все ще продовжують досліджувати в провідному державному аналітичному центрі, де також вивчають вплив японського волошки, для полегшення симптомів.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
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