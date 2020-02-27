Про це повідомляє агентство Reuters.
У місті Цяньцзян з населенням близько 1 млн осіб, розташованому в 150 кілометрах від Уханю, на сьогодні зафіксовано 197 випадку коронавірусу. Робоча група Цяньцзяну, що займається епідемією, запропонувала місцевим жителям 10 тисяч юанів (близько 1427 доларів ) за надання медикам інформації про те, що вони виявили у себе симптоми коронавірусу. Гроші будуть передаватися в разі, якщо діагноз буде підтверджений.
Тим, хто не виключається, що хворий, відразу дадуть по 142 долари, а тим, кого медики вважатимуть “людиною з підозрою на коронавірус” — вдвічі більше.
Інші райони провінції Хубей, в тому числі Ухань і сусідній Хуангуан, також пропонують грошові винагороди для людей, які добровільно приходять на медичні огляди. Однак нагородження становить всього 500 юанів (71 доларів).
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі досягла 82 тисяч 164 випадків.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.