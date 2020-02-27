Про це повідомляє агентство Reuters.

У місті Цяньцзян з населенням близько 1 млн осіб, розташованому в 150 кілометрах від Уханю, на сьогодні зафіксовано 197 випадку коронавірусу. Робоча група Цяньцзяну, що займається епідемією, запропонувала місцевим жителям 10 тисяч юанів (близько 1427 доларів ) за надання медикам інформації про те, що вони виявили у себе симптоми коронавірусу. Гроші будуть передаватися в разі, якщо діагноз буде підтверджений.

Тим, хто не виключається, що хворий, відразу дадуть по 142 долари, а тим, кого медики вважатимуть “людиною з підозрою на коронавірус” — вдвічі більше.

Інші райони провінції Хубей, в тому числі Ухань і сусідній Хуангуан, також пропонують грошові винагороди для людей, які добровільно приходять на медичні огляди. Однак нагородження становить всього 500 юанів (71 доларів).