Біля берегів північного Китаю була випробувана нова балістична ракета, яка може вразити будь-яку ціль на території Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє американське видання The Washington Times.

Уточнюється, що ракета називається JL-3. Вона була запущена зі стратегічної субмарини військово-морських сил Китаю.

Відзначається, що запуск відбувся 22 грудня в Бохайській затоці.

Даний запуск є вже четвертими випробуваннями ракети за останні два роки. При цьому випробування пройшли паралельно із заявою Пентагону про готовність до випробувань ракет великої дальності Північною Кореєю.

Також повідомляється, що за ракетою стежили американські супутники. Було встановлено, що вона полетіла в західну сторону.

Деталі випробувань не розкриваються, але стверджується, що він пройшов успішно.