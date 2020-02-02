У Китаї з лікарень виписали 328 осіб, які одужали від коронавірусу

Про це повідомляє державний комітет з питань охорони здоров’я КНР.

Зокрема, 1 лютого з лікарень після лікування виписали 85 осіб (49 чоловік в провінції Хубей). Всього з лікарень виписано 328 пацієнтів.

“Станом на північ 1 лютого, державний комітет з питань охорони здоров’я отримав від 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 14380 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаних новим типом коронавірусу”, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Канаді двоє осіб, які заразилися китайським коронавірусом, виписали з лікарні в Торонто.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.