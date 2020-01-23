У Китаї через поширення коронавірусу зупинили транспортне сполучення з третім містом з населенням понад 1 млн осіб.

Про це повідомляє китайський міжнародний новинний телеканал CGTN.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Станом на 22 січня відомо про 17 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

За інформацією CGTN, також було припинено сполучення з містом Ечжоу (населення 1,03 млн осіб), що розташоване по інший бік річки від Хаунгана.

“Міста Ечжоу та Хуанганг у провінції Хубей в центральному Китаї оголосили про припинення роботи громадського транспорту, включаючи повітряний та залізничний транспорт, оскільки Китай бореться за стримування поширення коронавируса”, — йдеться в повідомленні.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, які симптоми незвичайного захворювання.

У четвер, 23 січня, в Міністерстві охорони здоров’я відбувся брифінг, під час якого медики представили всю актуальну інформацію про китайський коронавірус.