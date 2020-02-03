У Китаї обвалився фондовий ринок майже відразу після відкриття торгів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індекс національних запасів упав майже на 8%, товарні ф’ючерси від залізної руди до сирої нафти впали до рівня денного ліміту, а курс юаня ослаб більш ніж на 1%.

Чиновники намагалися запобігти панічним розпродажам, вводячи ліквідність на грошовий ринок і закликаючи до спокою. Але інвестори, стурбовані зростаючим числом смертей від коронавірусу, прагнуть піти з китайського ринку.

Так, індекси показали найрізкіший спад з 2015 року.

Індекс CSI 300, який показує результати діяльності трьохсот найбільших компаній на біржах Шанхая і Шеньчженя, впав на 9,1%. Ціна понад 2600 акцій впала на 10%. Прибутковість державних китайських облігацій впала до мінімуму з 2014 року.

Ціни на нафту і пальмова олія також опустилися на максимально допустимий рівень.

“Дійсно важко торгувати акціями, – сказав Лі Шувей, голова Пекінської інвестиційної компанії WanDeFu. – Неможливо передбачити, як буде розвиватися ця хвороба. Навіть експерти не мають чіткого уявлення, коли закінчиться спалах, не кажучи вже про біржових трейдерів. Зараз занадто рано купувати акції, а також складно продавати”.

Нагадаємо, що Центральний банк Китаю планує інвестувати в економіку 173 мільярдів доларів (1,2 трлн юанів), щоб подолати негативні наслідки від спалаху коронавірусу.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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