Про це повідомляє The Guardian.
Кількість заражених невідомим китайським коронавірусів (2019 нКоВ) на території країни, досягло 830 осіб. Кількість померлих від коронавірусу також зросла – до 25 осіб.
Влада перекрила сполучення з усіма містами, що ведуть до Уханю. У четвер були закриті аеропорт і три залізничні станції для виїзду.
З п’ятницю заборонили автомобільні поїздки між містами.
Закрито міста Ечжоу, Чібі, Чжіцзянь, Хуанши, Сянтанся, Еньші, Цяньцзяне і Сяньніне.
У Хуангане перестали працювати кінотеатри, інтернет-кафе і різні розважальні заклади.
Місцева влада заявила, що жителям дозволено залишати свої будинки тільки “з особливих причин”.
У цих містах практично не працюють місцеві ринки, супермаркети і автозаправні станції. В аптеках розпродали всі захисні маски.
Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 23 січня відомо про 18 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.
- Адміністрація столиці Китаю Пекіна скасувала масштабні заходи з нагоди настання Нового року за місячним календарем через спалах коронавірусу.
- Через поширення коронавірусу в Китаї зупинили транспортне сполучення з трьома містами з населенням понад 1 млн осіб.