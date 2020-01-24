У 13 містах провінції Хубей (Китай) прийняли рішення обмежити в'їзди та виїзди, а також роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє The Guardian.

Кількість заражених невідомим китайським коронавірусів (2019 нКоВ) на території країни, досягло 830 осіб. Кількість померлих від коронавірусу також зросла – до 25 осіб.

Влада перекрила сполучення з усіма містами, що ведуть до Уханю. У четвер були закриті аеропорт і три залізничні станції для виїзду.

З п’ятницю заборонили автомобільні поїздки між містами.

Закрито міста Ечжоу, Чібі, Чжіцзянь, Хуанши, Сянтанся, Еньші, Цяньцзяне і Сяньніне.

У Хуангане перестали працювати кінотеатри, інтернет-кафе і різні розважальні заклади.

Місцева влада заявила, що жителям дозволено залишати свої будинки тільки “з особливих причин”.

У цих містах практично не працюють місцеві ринки, супермаркети і автозаправні станції. В аптеках розпродали всі захисні маски.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 23 січня відомо про 18 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих.

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