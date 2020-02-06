Про це повідомляє британська служба BBC.
Уточнюється, що дитина стала наймолодшим носієм нового коронавируса.
В той же час повідомляється, що його мати була інфікована і в даний момент лікарі намагаються встановити, чи передається вірус внутрішньоутробно.
Повідомляється, що зараз дитина, у якої було діагностовано коронавірус, знаходиться в стабільному стані. За нею спостерігають лікарі.
На думку лікарів, коронавірус міг передатися від матері до дитини внутрішньоутробно, або ж в результаті просто тісного контакту.
“Цілком можливо, що дитина інфікувалася, вдихаючи краплі вірусу, які виходили від кашлю матері”, – розповів епідеміолог Стівен Морс.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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