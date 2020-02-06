У Китаї новий атиповий коронавірус виявили у дитини у віці 30 годин від народження.

Про це повідомляє британська служба BBC.

Уточнюється, що дитина стала наймолодшим носієм нового коронавируса.

В той же час повідомляється, що його мати була інфікована і в даний момент лікарі намагаються встановити, чи передається вірус внутрішньоутробно.

Повідомляється, що зараз дитина, у якої було діагностовано коронавірус, знаходиться в стабільному стані. За нею спостерігають лікарі.

На думку лікарів, коронавірус міг передатися від матері до дитини внутрішньоутробно, або ж в результаті просто тісного контакту.

“Цілком можливо, що дитина інфікувалася, вдихаючи краплі вірусу, які виходили від кашлю матері”, – розповів епідеміолог Стівен Морс.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.