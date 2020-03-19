У Китаї динаміка заражень коронавірусною інфекцією знижується з кожним днем. Якщо так буде тривати до кінця місяця, то в країні можуть поступово скасовувати заходи карантину.

Про це сказав вірусолог КНР Лі Ланьцзюань в інтерв’ю газеті China Daily.

Якщо карантинні заходи будуть ослаблені, владі необхідно буде строго виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом.

Першим на території Китаю від коронавірусу очиститься, найімовірніше, саме місто Ухань.

Такий сценарій можливий лише в тому випадку, якщо протягом двох тижнів в Ухані не буде зафіксовано жодного випадку зараження.

“Якщо протягом 14 днів поспіль в Ухані після останнього зареєстрованого випадку не буде жодного нового випадку коронавірусу, ми вважаємо, що це буде час, коли карантин може бути поступово знятий”, – сказав він.

Щоб стримати спалах, карантин в Ухані було введено 23 січня. Було заборонено рух всіх видів громадського транспорту.

“Всі вилікувані пацієнти повинні бути в ізоляції протягом двох тижнів”, – вважає вірусолог.

Також, після зняття внутрішніх карантинних заходів, вірусологи рекомендують протягом ще 14 днів не пускати в провінцію поїзди, автомобілі, авіарейси, щоб через кордон не ввезли нові випадки.