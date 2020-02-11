Про це повідомляє офіційне інформагентство уряду КНР Сіньхуа.

Китайський центр по контролю та профілактиці захворювань в Шанхаї та фармакологічна компанія Stermirna Therapeutics Co., Ltd. розробили вакцину від нового коронавірусу, спалах якого спостерігається в Китаї. Це сталося через два тижні після того, як дослідникам вдалося успішно виділить перший штам нового коронавируса.

У неділю, 9 лютого, зразки вакцини були введені 100 мишам. Далі будуть проводитися випробування на токсичність на більших тварин, таких як мавпи, щоб забезпечити безпеку вакцини при її застосуванні на людях в клінічних умовах.

Хоча цикл розробки та виробництва вакцин такого типу коротше, ніж у традиційних вакцин, фахівці попередили, що тестування на тваринах — одна з ранніх стадій її розробки. Далі має бути зроблено багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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