У Китаї вчені виявили антитіла які ефективно блокують здатність коронавірусу проникати в клітини людини.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Відзначається, що дане відкриття теоретично може в майбутньому допомогти в профілактиці, або лікуванні COVID-19.

Водночас в матеріалі підкреслюють, що в даний момент поки що не існує підтвердженої ефективної терапії проти вірусу.

За словами Чжана Лінки з китайського університету Ціньхуа, ліки, які будуть зроблені на основі знайдених антитіл, можуть допомогти в лікуванні коронавірусу.

Антитіла були знайдені в результаті аналізу зразків крові, яка була взята у людей, які видужали від COVID-19. Дослідження велися ще з кінця січня 2020-го року.

Повідомляється, що вченими було виявлено 206 антитіл, які демонструють здатність чіплятися до білків коронавірусу.

З 20 перших випробуваних антитіл чотири показали здатність заблокувати збудника хвороби, а два впоралися з таким завданням “особливо добре”.

В даний момент китайські вчені продовжують роботу для того, щоб знайти найбільш потужні антитіла і можливості змішувати їх, щоб скорочувати ризик можливої ​​мутації коронавірусу COVID-19.