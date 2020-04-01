Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Відзначається, що дане відкриття теоретично може в майбутньому допомогти в профілактиці, або лікуванні COVID-19.
Водночас в матеріалі підкреслюють, що в даний момент поки що не існує підтвердженої ефективної терапії проти вірусу.
За словами Чжана Лінки з китайського університету Ціньхуа, ліки, які будуть зроблені на основі знайдених антитіл, можуть допомогти в лікуванні коронавірусу.
Антитіла були знайдені в результаті аналізу зразків крові, яка була взята у людей, які видужали від COVID-19. Дослідження велися ще з кінця січня 2020-го року.
Повідомляється, що вченими було виявлено 206 антитіл, які демонструють здатність чіплятися до білків коронавірусу.
З 20 перших випробуваних антитіл чотири показали здатність заблокувати збудника хвороби, а два впоралися з таким завданням “особливо добре”.
В даний момент китайські вчені продовжують роботу для того, щоб знайти найбільш потужні антитіла і можливості змішувати їх, щоб скорочувати ризик можливої мутації коронавірусу COVID-19.
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