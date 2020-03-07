Про це повідомляє агентство Reuters.
Будівля обвалилася близько 19:30 за місцевим часом. Під завалами були заблоковані не менше 70 осіб.
Як повідомляє британське агентство ВВС, рятувальникам вже вдалося дістати з-під уламків не менше 32 людей.
На відео, опублікованих у Мережі, видно, як співробітники спецслужб розбирають завали.
Поки незрозуміло, що стало причиною обвалення будівлі.
#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9
— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020
Готель був відкритий у 2018 році і налічував 80 номерів. Через спалах коронавірусу в Китаї його перетворили на карантинний центр.
Станом на п’ятницю в провінції Фуцзянь, де знаходиться готель, було 296 підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Майже 11 тисяч осіб були поміщені під спостереження, оскільки контактували з хворими.
- Раніше Міжнародний валютний фонд сповістив про виділення $50 мільярдів допомоги країнам, що постраждали від коронавірусу.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в нашій країні, швидше за все, збільшиться кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19, проте панікувати не варто.