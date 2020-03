Про це повідомляє агентство Reuters.

Будівля обвалилася близько 19:30 за місцевим часом. Під завалами були заблоковані не менше 70 осіб.

Як повідомляє британське агентство ВВС, рятувальникам вже вдалося дістати з-під уламків не менше 32 людей.

На відео, опублікованих у Мережі, видно, як співробітники спецслужб розбирають завали.

Поки незрозуміло, що стало причиною обвалення будівлі.

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9

— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020