Про це сказано в статті китайського видання Global Times.
“У неділю держсекретар США Майк Помпео заявив в інтерв’ю ABC, що є “величезні докази” того, що COVID-19 був розроблений в лабораторії, в китайському місті Ухань, де виникла перша спалах в грудні минулого року. Він не надав докази, які у нього нібито є і продовжує вводити публіку в оману “, – сказано в матеріалі.
Китайська газета Global Times написала, що колишній директор ЦРУ Майк Помпео “приголомшив світ необгрунтованими звинуваченнями” і закликали США пред’явити світові свої докази.
Відзначимо, вчені всього світу закликають не поширювати теорії змови про лабораторне походження COVID-19.
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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США є “безліч доказів” того, що спалах коронавірусу COVID-19 почався в лабораторії в Ухані.