ЗМІ, підконтрольне Комуністичній партії Китаю, спростувало твердження адміністрації Трампа про те, що новий коронавірус був винайдений в лабораторії.

Про це сказано в статті китайського видання Global Times.

“У неділю держсекретар США Майк Помпео заявив в інтерв’ю ABC, що є “величезні докази” того, що COVID-19 був розроблений в лабораторії, в китайському місті Ухань, де виникла перша спалах в грудні минулого року. Він не надав докази, які у нього нібито є і продовжує вводити публіку в оману “, – сказано в матеріалі.

Китайська газета Global Times написала, що колишній директор ЦРУ Майк Помпео “приголомшив світ необгрунтованими звинуваченнями” і закликали США пред’явити світові свої докази.

Відзначимо, вчені всього світу закликають не поширювати теорії змови про лабораторне походження COVID-19.