У Китаї за суботу, 15 лютого, підтверджено 2009 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, 142 людини померли.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Так, 139 осіб померли в провінції Хубей (Центральний Китай), двоє – в провінції Сичуань (Південно-Західний Китай) і одна людина – в провінції Хунань (Центральний Китай).

Крім того, в суботу також було зафіксовано 1918 нових можливих випадків зараження коронавірусом нового типу.

У суботу стан 219 пацієнтів перейшов у важкий, при цьому 1 323 людини виписали з лікарень.

Станом на кінець суботи загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в Китаї склала 68 500. Всього жертвами вірусу стали 1 665 осіб.

Стан 11 272 пацієнтів оцінюється як важкий, під підозрою на зараження – 8 228 чоловік.

Варто зазначити, що в цілому 529 418 осіб мали тісні контакти з хворими.

Раніше повідомлялося, що у Франції зафіксовано першу в Європі смерть від китайського коронавірусу. Жертвою захворювання став турист із КНР.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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