Про це повідомляє агентство Xinhua.
Так, 139 осіб померли в провінції Хубей (Центральний Китай), двоє – в провінції Сичуань (Південно-Західний Китай) і одна людина – в провінції Хунань (Центральний Китай).
Крім того, в суботу також було зафіксовано 1918 нових можливих випадків зараження коронавірусом нового типу.
У суботу стан 219 пацієнтів перейшов у важкий, при цьому 1 323 людини виписали з лікарень.
Станом на кінець суботи загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в Китаї склала 68 500. Всього жертвами вірусу стали 1 665 осіб.
Стан 11 272 пацієнтів оцінюється як важкий, під підозрою на зараження – 8 228 чоловік.
Варто зазначити, що в цілому 529 418 осіб мали тісні контакти з хворими.
Раніше повідомлялося, що у Франції зафіксовано першу в Європі смерть від китайського коронавірусу. Жертвою захворювання став турист із КНР.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть до України 19 лютого.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 170 осіб.