Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Китайська влада висловлює побоювання, що подальшому поширенню вірусу може сприяти святкування Китайського нового року, яке відбудеться через кілька днів, 25 січня.
Відзначається, що в зв’язку зі святом сотні мільйонів китайців подорожують, теоретично сприяючи поширенню епідемії.
Також влада підтвердила, що новий загадковий вірус передається між людьми.
В даний момент інфіковані вже 15 медичних працівників.
У понеділок, 20 січня, підтверджена кількість заражених вірусом досягло 291.
У вівторок, 21 січня, дані з нових провінцій Китаю показали, що вірус більш широко поширений.
Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше 200 випадків інфікування.
Медики прийшли до висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) в середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, міжнародним надзвичайним станом.