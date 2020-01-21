Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Китайська влада висловлює побоювання, що подальшому поширенню вірусу може сприяти святкування Китайського нового року, яке відбудеться через кілька днів, 25 січня.

Відзначається, що в зв’язку зі святом сотні мільйонів китайців подорожують, теоретично сприяючи поширенню епідемії.

Також влада підтвердила, що новий загадковий вірус передається між людьми.

В даний момент інфіковані вже 15 медичних працівників.

У понеділок, 20 січня, підтверджена кількість заражених вірусом досягло 291.

У вівторок, 21 січня, дані з нових провінцій Китаю показали, що вірус більш широко поширений.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше 200 випадків інфікування.

Медики прийшли до висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.