Кількість загиблих від загадкового коронавsруса в Китаї досягло шести, які захворіли на сотні.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Китайська влада висловлює побоювання, що подальшому поширенню вірусу може сприяти святкування Китайського нового року, яке відбудеться через кілька днів, 25 січня.

Відзначається, що в зв’язку зі святом сотні мільйонів китайців подорожують, теоретично сприяючи поширенню епідемії.

Також влада підтвердила, що новий загадковий вірус передається між людьми.

В даний момент інфіковані вже 15 медичних працівників.

У понеділок, 20 січня, підтверджена кількість заражених вірусом досягло 291.

У вівторок, 21 січня, дані з нових провінцій Китаю показали, що вірус більш широко поширений.

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше 200 випадків інфікування.

Медики прийшли до висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.