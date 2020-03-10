Школярі з китайського міста Ухань, де спостерігається спалах COVID-19, домагалися видалення програми для дистанційного навчання з AppStore, обваливши його рейтинг.

Про це повідомляє видання The Verge.

Зараз в Ухані закриті школи, тому дітям доводиться використовувати спеціальний додаток для дистанційного навчання під назвою DingTalk. Оскільки ходили чутки, що в разі, якщо рейтинг програми — лишень 1 зірка з 5 — її автоматично видалять з AppStore, місцеві школярі вирішили спробувати опустити рейтинг додатка, закидавши його негативними відгуками.

Розробники DingTalk у відповідь завантажили на потоковий сайт Bilibili (аналог Yotube) відео з вибаченнями. У ролику герої популярних мемів та мультфільмів співали пісеньку з проханням залишити хороші відгуки (як “Будь ласка, не ставте мені більше одну зірку. Я був обраний для цієї роботи, і мало що можу з цим вдіяти”). Відео зібрало майже 17 мільйонів переглядів.

Ця ідея спрацювала і додаток знов почав отримувати й позитивні відгуки з оцінками в п’ять зірок. До того ж, одних негативних відгуків виявилося недостатньо, щоб позбутися від додатка.

Але ось рейтинг DingTalk серед компаній, які використовували його для спілкування зі співробітниками в умовах карантину, впав. Тим не менше, в компанії до цієї ситуації ставляться в гумором.

“Любити грати — це природно для дітей. Якби я був на їхньому місці і мав би відвідувати онлайн-уроки кожен день, я б, ймовірно, теж давав огляд на одну зірку”, — сказав генеральний директор DingTalk Чен Ханг.