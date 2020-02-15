Про це повідомляє Reuters.

Віце-міністр закордонних справ Китаю Цинь Ганг виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, заявивши, що уряд розробляє план по відновленню економічного потенціалу країни. Він зазначив, що незабаром епідемія повинна закінчиться і відновити економіку можна буде досить швидко.

“Вплив епідемії на економіку Китаю буде короткостроковим і тимчасовим. Коли епідемія закінчиться, приглушений попит споживачів знову відновиться, а економіка країни сильно виросте”, – заявив він.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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