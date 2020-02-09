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У Китаї перейменували коронавірус через скарги жителів Уханя

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю вирішила дати нову тимчасову назву коронавірусу, а все через скарги жителів міста Ухань, який став джерелом вірусу.

Неділя, 9 лютого 2020, 13:58

Про це повідомляє телеканал CNN.

Відзначається, що вказівка в назві міста дуже засмучувало жителів Ухань. Тому китайські офіційні особи заявили, що вірус буде тимчасово називатися NCP – Novel Coronavirus Pneumonia (нова коронавірусна пневмонія).

Коли буде затверджено остаточну назву – не повідомляється.

Нагадаємо, що станом на початок доби 9 лютого, кількість смертей від коронавірусу в країні збільшилася до 811 осіб.

Раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань, де стався спалах коронавируса, з’явилися перші жертви серед хворих іноземців.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Теги: Китай, коронавірус

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