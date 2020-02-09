У Китаї перейменували коронавірус через скарги жителів Уханя

Про це повідомляє телеканал CNN.
Відзначається, що вказівка в назві міста дуже засмучувало жителів Ухань. Тому китайські офіційні особи заявили, що вірус буде тимчасово називатися NCP – Novel Coronavirus Pneumonia (нова коронавірусна пневмонія).
Коли буде затверджено остаточну назву – не повідомляється.
Нагадаємо, що станом на початок доби 9 лютого, кількість смертей від коронавірусу в країні збільшилася до 811 осіб.
Раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань, де стався спалах коронавируса, з’явилися перші жертви серед хворих іноземців.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.