Про це повідомляє агентство Reuters.

Мен Хунвей проведе за гратами 13 років і шість місяців. Крім того, йому доведеться заплатити штраф у розмірі 2 млн юанів (близько $ 290 тисяч).

Він був засуджений “за отримання хабарів і зловживання службовим становищем”.

У правлячій в Китаї Комуністичній партії заявляли, що Хунвей, будучи замміністра громадської безпеки КНР, витрачав великі суми державних коштів, зловживав своєю владою і відмовлявся виконувати рішення партії.

Згідно із твердженням слідства, загальна сума хабарів склала 14,46 мільйонів юанів (близько $ 2,1 млн).

Мен Хунвей очолив Інтерпол в листопаді 2016 року. На початку жовтня 2018 року у Франції почали розслідування у зв’язку з його зникненням. Про зникнення Хунвея тоді повідомила його дружина. Вона стверджувала, що чоловік не виходив на зв’язок з кінця вересня, а також про те, що деякий час тому отримувала погрози через соціальні мережі і по телефону.

Пізніше китайська влада повідомила, що Хунвей знаходиться в Китаї під слідством у справі про корупцію. 7 жовтня 2018 року він пішов з посади глави Інтерполу.