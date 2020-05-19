Щонайменше чотири людини загинули і ще 23 отримали різні травми в результаті землетрусу в провінції Юньнань на південному заході Китаю.

Про це повідомляє видання The Japan Times.

Уряд Юньнани повідомило, що в понеділок увечері стався сильний землетрус силою 5,0 бала в окрузі Цяоцзя біля міста Чжаотун з населенням понад 6 мільйонів людей.

Епіцентр сейсмологи зафіксували на глибині 8 кілометрів.

Варто зазначити, що Китай регулярно страждає від землетрусів, особливо в його гористих західних і південно-західних регіонах.

Сильний землетрус магнітудою 6,0 в провінції Сичуань в минулому році убило 13 і травмувало майже 200 осіб, зруйнувавши і пошкодивши велику кількість споруд.

У 2008 році в Сичуані стався сильний землетрус силою 7,9 бала, в результаті якого загинуло або пропало безвісти 87 000 осіб.