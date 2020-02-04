Про це повідомляє новинний ресурс Firstpost.

У цьому додатку зібрано інформацію про те, де фіксувалося зараження коронавірусом, а також – в яких місцях спостерігаються масові скупчення людей, щоб уникати їх.

Для його створення були використані різноманітні програми і трекери подорожей.

Компанії QuantUrban і WeChat розробили платформу, яка використовує інформацію з офіційних джерел і відмічає на реальних картах місця і цілі зони, безпосередньо пов’язані з підвищеним ризиком зараження новим коронавірусом (на підставі офіційно підтверджених випадків зараження).

При використанні геолокації, додаток попереджає користувачів, що вони знаходяться у місцях, що межують з тими, де поширюється коронавірус.

Додаток називається YiKuang, тобто “Епідемічна ситуація”. Він географічно охоплює південні міста Шеньчжень і Гуанчжоу, а також дев’ять інших міст в провінції.

Творці програми пояснили, що коли користувач переглядає карти і намагається не йти в ті місця, де фіксувалися зараження, то психологічно відчуває себе захищеним.

“Перегляд карти – це психологічний комфорт. Ви не можете гарантувати, що не буде нових випадків, але ви можете уникнути області, яка вже вражена”, – зазначили вони.

Волонтери допомагають оновлювати карту, оскільки уряд щодня публікує нові дані.

Державні засоби масової інформації CCTV і People’s Daily схвалили розробку і використання такого додатка, бо це дає змогу вибрати тип транспорту для подорожі і не тільки.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.