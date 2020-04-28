Про це сказано на сайті американської медіакомпанії CNN.
У матеріалі наводяться свідчення декількох людей, які виявили камери відеоспостереження біля своїх вхідних дверей.
При цьому, сполучаться, що в Китаї немає спеціального законодавства, яке б дозволяло такі заходи.
Відомо, що камери встановлюються в декількох китайських містах з кінця лютого.
Разом з тим, використання камер відеоспостереження в Китаї давно стало частиною суспільного життя. Однак, пандемія дозволила використовувати камери для спостереження особистому житті людей: від громадських місць в місті до парадних дверей їхніх будинків — і в деяких випадках камери спостереження всередині їх квартир.
За даними державної телекомпанії Китаю CCTV, станом на 2017 рік в Китаї було встановлено понад 20 мільйонів камер. Інші джерела припускають, що їх набагато більше. Згідно зі звітом IHS Markit Technology, станом на 2018 рік у Китаї було встановлено 349 мільйонів камер спостереження, що майже в п’ять разів перевищує кількість камер в Сполучених Штатах.
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