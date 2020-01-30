Відповідне рішення опублікував Департамент громадської безпеки провінції Хубей.
Рішення почало діяти в день публікації, 29 січня.
У документі сказано, що не один раз було зафіксовано випадки, коли громадяни, інфіковані коронавірусом, відмовлялися від госпіталізації або карантину, а замість цього спеціально його поширювали.
“Носії нового коронавірусу плюють в інших людей в громадських місцях, навмисно передаючи збудники пневмонії, заражені новим коронавірусом, ставлять під загрозу суспільну безпеку”, – сказано в повідомленні.
Влада також заборонила створювати окремі приватні палати у лікарнях.
Також передбачена кримінальна відповідальність за погрози на адресу медичних працівників, застосування насильства по відношенню до них. На предмет кримінальної відповідальності також будуть досліджені будь-які “провокаційні” дії щодо медперсоналу або медустанов.
Якщо інфікований громадянин буде відмовлятися від здійснення профілактичних заходів або карантину, що передбачено законом щодо запобігання поширенню коронавірусу, також наступатиме кримінальна відповідальність.
У документі підкреслили, що вищевказані дії самі по собі не є злочинами, але підлягають покаранню відповідно до конкретних норм “Закону Китайської Народної Республіки про покарання за загрозу суспільній безпеці”.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 січня відправився в Китай в зв’язку зі спалахом коронавируса нового типу.
- За інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 26 січня в Україні ще не зафіксовано випадків зараження новим коронавірусів nCoV 2019.
- 28 січня повідомлялося, що до кінця цього тижня, або на початку наступного, Україна отримає спеціальні тест-системи, які сприятимуть діагностиці можливого зараження китайським коронавірусом 2019 nCoV.