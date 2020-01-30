У китайській провінції Хубей, де найбільш поширений новий тип коронавірусу, ввели кримінальну відповідальність для громадян, які відмовляються від госпіталізації або карантину в разі інфікування.

Відповідне рішення опублікував Департамент громадської безпеки провінції Хубей.

Рішення почало діяти в день публікації, 29 січня.

У документі сказано, що не один раз було зафіксовано випадки, коли громадяни, інфіковані коронавірусом, відмовлялися від госпіталізації або карантину, а замість цього спеціально його поширювали.

“Носії нового коронавірусу плюють в інших людей в громадських місцях, навмисно передаючи збудники пневмонії, заражені новим коронавірусом, ставлять під загрозу суспільну безпеку”, – сказано в повідомленні.

Влада також заборонила створювати окремі приватні палати у лікарнях.

Також передбачена кримінальна відповідальність за погрози на адресу медичних працівників, застосування насильства по відношенню до них. На предмет кримінальної відповідальності також будуть досліджені будь-які “провокаційні” дії щодо медперсоналу або медустанов.

Якщо інфікований громадянин буде відмовлятися від здійснення профілактичних заходів або карантину, що передбачено законом щодо запобігання поширенню коронавірусу, також наступатиме кримінальна відповідальність.

У документі підкреслили, що вищевказані дії самі по собі не є злочинами, але підлягають покаранню відповідно до конкретних норм “Закону Китайської Народної Республіки про покарання за загрозу суспільній безпеці”.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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